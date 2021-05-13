عاجل.. مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه في مياه بحر الهويس بالمحلة

لقى طالب مصرعه غرقًا، في أول أيام عيد الفطر، في أثناء استحمامه بمياه بحر الهويس، بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المحلة العام.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من مأمور مركز المحلة، من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص غرقًا بمياه بحر الهويس بدائرة مركز المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف، جرى انتشال الجثة، وتبين مصرع «حسن. ز. ا»، 16 عامًا، طالب، ومقيم بقرية شبرا اليمن بدائرة مركز زفتى، في أثناء استحمامه بمياه بحر الهويس.

وغرق وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المحلة، كما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد لا توجد ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أسرته، أكدوا وفاته في أثناء الاستحمام في البحر، في أثناء تواجدة بمنزل العائلة، خلال قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.