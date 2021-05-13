دياب: «كنت خايف أتجوز وصحيت من النوم أخذت القرار»

مازح الفنان دياب، المذيعة ياسمين عز، ووصفها بـ«أمورة أوي»، إلا أنه استدرك قائلا: «مش بعاكس والله مراتي تزعقلي».

وأضاف «دياب»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس: «أنا قمت من النوم خدت قرار إني أتجوز، صحيح كنت أعرف الإنسانة اللي اتجوزتها قبلها بـ3 سنين، إلا أني كنت خايف من الجواز».

دياب: زوجتي وافقت تخوض الحرب معايا

وتابع: «كنت خايف مكونش قد المسؤولية، عشان أنا طباعي صعبة وعصبي وببات برة البيت، وهذا خوف على الطرف الآخر، وجيت في يوم قلت لها أنا عايز أكمل معاكي، ولقيتها وافقت تخوض الحرب معايا، وده تقريبا أحسن حاجة عملتها في حياتي».

وأوضح: «أنا ومراتي بنصنع اليوم لما بنصحى من النوم، وأنا مش موظف، وبالتالي ممكن يبقى عندي شغل لـ20 ساعة في الخميس والجمعة والعيد».

عدم نجاح أغنية «بتناديني تاني ليه»

وأشار إلى أنه خلال مسيرته الفنية أدى أغاني تراثية مثل أغنية «بتناديني تاني ليه»، التي لم تحقق نجاحا كبيرا معه، رغم أنها حققت نجاحا كبيرا عندما غناها آخرون.

وحلت الفنانة جنات، والفنان دياب، ضيفين على برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، حيث تحدثا عن مسيرتهما الفنية، وحياتهما الشخصية والعائلية، وأديا عددًا من الأغاني اللاتي قدماها في مسيرتهما الفنية.