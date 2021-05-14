أول سيشن تصوير لروجينا بعد فك غرز وجهها (صور)

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسيشن تصوير جديد كاجول، وعلقت قائلة: «عيد سعيد علينا جميعا كل سنة وأنتم طيبين».

شاركت الفنانة روجينا هذا العام خلال السباق الرمضاني بمسلسل «بنت السلطان» والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.

وشهدت نهاية تصوير الحلقات إصابة روجينا في أحد المشاهد ما تسبب في خياطة في وجهها 7غرز تجميلية، حيث جمعها مشهد عنف مع الفنان باسم سمره، وكان من المفترض أن تسقط علي الأرض وبطريق الخطأ اصطدمت بحافة أحد المقاعد لتصاب بجرح في وجهها، ونقلها فريق العمل على الفور إلى أقرب مستشفي من مكان التصوير لإجراء الإسعافات اللازمة.

وقد أعلن إصابتها أيمن سلامة مؤلف المسلسل حيث كتب عبر حسابه عالفيسبوك «قدر الله وما شاء فعل، ألف سلامة عليكي يا روجينا، الحمد لله على كل شيء، إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى».

لتعلن روجينا بعد إصابتها بأسبوع فك الغرز وتماثلها للشفاء حيث نشرت ذلك عبر انستجرام قائلة «شكرا دكتور ياسر البدوي تعبتك معايا وشكرا إنك استحملت خوفي وقلقي والحمد لله فكيت السلك انهارده والنتيجة أحسن مما كنت أتخيل، شكرا يا دكتور شكرا يا رب».

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.