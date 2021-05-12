عزة تقتل حمو في الحلقة الأخيرة من بنت السلطان للفنانة روجينا

تصاعدت الأحداث في الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل بنت السلطان للفنانة روجينا، الذي شاركت به في دراما رمضان 2021، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم الفنانة سوسن بدر وباسم سمرة.

عزة تقتل حمو في بنت السلطان

ودارت الأحداث في الحلقة الأخيرة في المسلسل، بانتقام «عزة» من «حمو» الذي يجسد دوره الفنان باسم سمرة، بعدما علمت أنه من قام قتل «ميدو» وهو الفنان حسن أبو الروس.

وكان ذلك الحدث البارز في الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي دار في إطار تشويقي، وانتهت الأحداث بالقبض على «عزة» بعدما حاولت الهرب خارج البلاد، منتحلة شخصية شقيتقها التوأم التي توفت في أول الحلقات، لكنه تم القبض عليها باسم الشخصية الجديدة وهي «منار» المحكوم عليها بالإعدام.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية عزة، التي تصبح حياتها على المحك، بعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، وتقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر «عزة» الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن في الحسبان، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ويضم المسلسل عددًا من النجوم منهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، وحسن أبو الروس.

إصابة روجينا أثناء تصوير المسلسل

وكانت الفنانة روجينا تعرضت لإصابة في عينيها أثناء تصوير أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسل، ونشر المخرج أحمد شفيق، فيديو خاص عبر صفحته الخاصة، طمأن فيه الجمهور على روجينا، بعد إصابتها في عينها أثناء تصوير مسلسلها «بنت السلطان».