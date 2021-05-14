شباك التذاكر يقترب من الـ3 ملايين بأول أيام العيد.. ورامز جلال يتصدر

حقق شباك التذاكر بدور العرض المختلفة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، 2 مليون و800 ألف جنيه إيرادات بـ4 أفلام، منها 3 أفلام جديدة، فضلا عن وقفة رجالة المعروض منذ فترة في السينمات، والذي تزيل قائمة الإيرادات بـ18 ألف جنيه.

أما عن باقي الأفلام، فحقق فيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني ومصطفى خاطر 265 ألف جنيه، و«ديدو» لكريم فهمي حقق 870 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر لليوم الأول، فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، مليون و668 ألف جنيه.

وكان كريم فهمي، روج لفيلمه بالنزول لمشاهدة الفيلم مع الجمهور في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر مع زوجته وشقيقه أحمد فهمي، والفنانة الشبابة ومصممة الأزياء ندى أكرم، المعروفة إعلاميا باسم «شبيهة ميرنا المهندس».

يذكر أن فيلم «ديدو» من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

أما عن فيلم «ثانية واحدة»، فمن بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، ويشارك في بطولته حمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

وأحمد نوتردام يشارك مع رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.