عاجل.. جامع: المجمعات الصناعية فرصة لإقامة مشروعات بشكل رسمي وميسر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إنّ الوحدات المتاحة للفرد الواحد في المجمعات الصناعية الجديدة، 8 كحد أقصى، والمشروعات التي تستلزم أكثر من 3 وحدات وتكون ذات جدوى، يتم الموافقة عليها على سبيل الاستثناء.

وأضافت جامع، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر مجلس الوزراء، أنّ هناك إقبال على شراء الكراسات الخاصة بالمجمعات الصناعية، وهي فرصة لأصحاب المشروعات بإقامة مشروعاتهم بشكل رسمي وميسر.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزراء التربية والتعليم والمالية والصناعة، لإعلان نتائج اجتماع الحكومة وعلى رأسها الإعلان عما حدث في أول أيام الدراسة.

وكانت الحكومة استهلت اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجين، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلي لها، ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك، لافتا إلى أنَّه دون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أي تقدم في مختلف مناحي الحياة.

ولفت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر، على أنّه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلا: "مصر تمتلك جيش قوي"، مشيرا إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التي تحدث في الداخل، ما يستدعي العمل على رفع الوعي لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حاليا.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم في غرس القضايا الوطنية في النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكاني، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الترتيبات الجارية استعدادا للظروف الجوية الطارئة، إذ جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والمنتظر أن تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأكّد رئيس الوزراء ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يوميا، من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg.

وفيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى، ما يدعو إلى الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.