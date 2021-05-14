مؤلف «احنا مش بتوع حداد»: «حضرناها في 3 أيام.. وكل جزء فيه رسالة»

كشف الشاعر أحمد حسن راؤول، مؤلف أغنية «احنا مش بتوع حداد»، كواليس الأغنية التي جرى عرضها في نهاية مسلسل «الاختيار 2»، قائلا إن الأغنية تمثل حدث مهم في حياته، حيث يتم ترشيحه في الأحداث الوطنية، مثل احتفالية 6 أكتوبر وقناة السويس، وكان مرشحا لمسلسل «الاختيار 2» منذ البداية، لافتا أنه ألف أغنيتين في المسلسل هما «وقت الحساب» التي غناها أحمد سعد في الحلقة 30، إضافة لـ «احنا مش بتوع حداد».

وأضاف «راؤول»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنه بعد الانتهاء من أغنية أحمد سعد جاء له تكليف في الحلقة 25 بأنه لابد من إجراء أغنية في نهاية المسلسل، «قولت مفيش وقت، وقعدنا في الاستديو 3 أيام شغالين، وصورناها يوم 28 رمضان».

وأشار إلى أن أغنية «احنا مش بتوع حداد» كانت موجودة في «الاختيار 1»، ولكن رغبوا في أخذ نفس اللحن ونفس الكلمة لتكرارها في الجزء الثاني، «احنا اشتغلنا كتير جدا، وعملنا 19 أغنية بألحان مختلفة لحد ما وصلنا للأغنية دي، احنا مكناش بنام، وكل يوم بتعدي بنتأخر في يوم لأن فيه تصوير وفنانين وموضوع».

وتابع: «الموضوع كان عذاب، بس لما نبص على النجاح بعد كدة بتحس براحة، الموضوع كان مطالب أنه يطلع في الآخر إن شعب مصر كله يغني الأغنية دي، ولو فنطنا كلماتها هنلاقي فيه جزء رسالة معينة وجزء رسالة تانية، كل كلمة مدروسة محطوطة إزاي».