«3 مليون فقط».. إيرادات موسم العيد الأضعف منذ سنوات بسبب كورونا

بدأ موسم عيد الفطر السينمائي بإيرادات متواضعة هذا العام بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، التي أضرت بالسينما في العالم للعام الثاني على التوالي، حيث لم تتجاوز إيرادات الأفلام المصرية في أول أيامها 3 ملايين جنيه.

ويشارك في الموسم السينمائي الحالي، 3 أفلام بعد انسحاب مجموعة منها بسبب قرار مجلس الوزراء بإغلاق السينمات الساعة التاسعة مساءً، لتقتصر المنافسة على «أحمد نوتردام»، «ثانية واحدة» و«ديدو»، وجاء فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال في المركز الأول بإيرادات مليون و668 ألف جنيه، وحقق فيلم «ديدو» لكريم فهمي حقق 870 ألف جنيه، و«ثانية واحدة» لدينا الشربيني ومصطفى خاطر 265 ألف جنيه.

ويعتبر الموسم الحالي هو الأضعف على مستوى الإيرادات في السنوات الأخيرة بسبب الجائحة، ولكن يعتبر تحسن عن العام الماضي الذي تم غلق دور العرض السينمائي تمامًا.

وبالعودة إلى موسم عيد الفطر 2019، كان من المواسم السينمائية المميزة، حيث شارك فيه مجموعة من الأفلام ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة من بينها «كازابلانكا»، «الممر»، «حملة فرعون»، «سبع البرومبة»، فضلًا عن «محمد حسين»، وحققت السينما إجمالي إيرادات في أول أيامها تجاوز الـ15 مليون جنيه، كان بينهم «كازابلانكا» الأعلى تحقيقيا للإيرادت، حيث قارب حاجز الـ 7 ملايين جنيه في أول أيام عرضه.

بينما بلغت إيرادات أول أيام موسم 2018، أكثر من 13 مليون جنيه، بمشاركة 7 أفلام هم؛ «حرب كرموز»، «ليلة هنا وسرور»، «قلب أمه»، «أبلة طمطم»، و«كارما»، ولكن حسم «حرب كرموز» المنافسة لصالحه من البداية.

وكانت المنافسة على أشدها في موسم 2017، بين «هروب اضطراري» أحمد السقا و«جواب اعتقال» محمد رمضان، وذلك بالإضافة إلى أعمال أخرى منها «الأصليين»، «صباح الخير»، و«عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، ليصل إجمالي الإيرادات في أول أيام الموسم السينمائي 10 ملايين جنيه.

وقال صفوت الهلباوي، مدير التوزيع بشركة «دولار فيلم»، إن خريطة الموسم تغيرت بسبب جائحة كورونا، متابعا: «إلغاء حفلتي الساعة التاسعة والثانية عشر بعد منتصف الليل، سيؤثر على الإيرادات بصورة كبيرة، حيث إنهما الحفلاتين الأساستين ويكون الإقبال عليهما كبيرا بخلاف الحفلات الصباحية، وبعد القرار الأخير يقتصر عرض الأفلام على الحفلات الصباحية».

وبحسب «الهلباوي»، فإنه كان من المقرر أن يشهد الموسم الحالي مشاركة 3 أفلام أخرى إلا أن الشركات المنتجة قررت تأجيل عرضهم، هم «مش أنا» لـ تامر حسني، «ماما حامل» لـ ليلى علوي، فضلًا عن «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي.