أخبار كورونا في مصر.. ارتفاع عدد المعزولين بمنازلهم في مطروح لـ2000

ارتفع عدد المعزولين بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المنازل على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية إلى 2000 مواطن ما بين مصاب ومخالط وحالات اشتباه، بحسب الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، وجميع الحالات يتم التعامل معها منذ بداية جائحة كورونا، وحتي إتمام الشفاء، بمتابعة جيدة من الفرق الطبية مديرية الصحة، بشكل مستمر على مدار اليوم، ويأتي ذلك في إطار متابعة «الوطن» المستمرة واهتمامها بـ أخبار كورونا في مصر، لحظة بلحظة.

نجاح العزل المنزلي لحالات كورونا في مطروح بأقل الخسائر

وحقق العزل المنزلي لجميع حالات كورونا بمحافظة مطروح، من مصاب أو اشتباه، نتائج متميزة، وفقًا لحديث الدكتور محمد علي لـ«الوطن»، بعد شفاء جميع الحالات في التي تم عزلها منزليا، ولم يتوفي إلا حالة واحدة فقط من 2000 حالة شفيت، وذلك لعدة أسباب منها المتابعة التليفونية مع المعزولين من خلال الفرق الطبية يوميًا، والانتقال لهم حالة اللزوم.

وأشار إلى أنه يتم صرف العلاج المقرر في البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، وإجراء توعية لأهل الحالة المعزولة من خلال الفريق الطبي بالتحدث معهم حول طرق منع انتشار العدوى وكيفية التعامل مع المصاب أو المخالط، وتعقيم المنزل الذي تقيم به الحالة المعزوله بمواد مكافحة العدوي من خلال فريق متخصص، ومتابعة جميع الحالات المعزولة منذ اليوم الأول وحتي التماثل للشفاء من خلال فريق الطب الوقائي بالادارة الصحية التابع لها.

نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العزل في هذه الحالة

وتستقبل مستشفيات العزل الحالات الحرجة المصابة بكورونا، حالة عدم الاستجابة للعلاج في العزل المنزلي أو تدهور الحالة لأسباب صحية أخرى؛ لوجود أمراض مزمنة، ما يتم نقل الحالة إلى أقرب مستشفي بها قسم عزل كمستشفى الصدر بمطروح ومستشفى الحميات، وحالة استمرار تدهور الحالة تنقل إلى مستشفى الحجر الصحي بالنجيلة، لوجود إمكانات أعلى بالمستشفى، وخبرات من الأطقم الطبية والتمريض، في التعامل مع مثل هذه الحالات كونها أول مستشفى عزل في مصر، وتعاملت مع مصابين من مختلف جنسيات العالم.