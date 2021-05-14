وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسقط رأسه في صفط راشين ببني سويف

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد عبدالفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه في قرية صفط راشين بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وسط اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المسجد.

وتناولت الخطبة «اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية»، إن عطاءات الله سبحانه وتعالى مستمرة وأبواب الجنة لم تغلق حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها».

وقال جمعة، خلال الخطبة، إن من فضل الله أنه جعل ابواب الخير واسعة وكثيرة، فان التكبير والتسبيح وإطعام الجائع، وأن تساعد الأصم كلها صدقات، كذلك أن تعين المحتاج ومساعدة الكفيف كلها صدقات.

وأوضح أن أهم الصدقات هي أن تكف أذى الناس فهى اكبر صدقة، فقد دخل رجلا الجنة لأنه رأى كلب يعطش فخلع نعله وسقاه، وأن سيدة دخلت الجنة في قطة.

وشددت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ووجهت وزارة الأوقاف، مديري المديريات بالتنبيه على الأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا، وألا يزيد زمن الخطبة على 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

كانت المساجد المصرية، قد استقبلت ملايين المصلين في صلاة عيد الفطر، وذلك بعدما أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، موافقة لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، على إقامة صلاة العيد بالمساجد الكبرى.