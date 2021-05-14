موسم الزفاف.. كيف يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر؟

قبل أيام قررت الحكومة غلق قاعات الأفراح في مصر، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وحفاظا على صحة الأهالي، وسمحت الحكومة بإقامة حفلات الزفاف في القاعات المفتوحة فقط حتى الساعة التاسعة مساءً، بحيث يتبع المواطنون الإجراءات الاحترازية، وألا يزيد عدد المدعوين للفرح عن 300 شخص، وذلك اعتباراً من 6 مايو وحتى 21 مايو الجاري.

ويعد عيد الفطر، موسما للزفاف، حيث يفضل الكثيرون إقامة حفلات الزفاف في أيام إجازة العيد، لكن يظل السؤال كيف يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر؟.

«الوطن»، تستعرض كيف يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر؟ في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وفق « محمد. ا»، منظم حفلات زفاف.

كيف يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر؟.. في شوارع القرى

يقول «محمد. ا»، منظم حفلات الزفاف، إن الأهالي أصبحوا يتحايلون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر، بإقامته في شوارع القرى وخاصة في الأرياف، حيث اعتاد البعض على إقامته في الشوارع منذ زمن بعيد، ويعتقدون أنهم بعيدون عن قرارات الغلق، «الناس في القرى بتتحايل على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر، وبيقيموا حفلات الزفاف في الشوارع أمام المنازل لحد الساعات الأولى من الصباح، وخاصة هذه الأيام حيث تكثر الحفلات لأن عيد الفطر موسم».

يضيف منظم الحفلات، غلق قاعات الأفراح في مصر، يسري على القاعات المفتوحة من 9 مساءً، لكن الكثير من أصحاب القاعات يتحايلون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر، ويقيموا الحفلات حتى 12 و1 صباحا، وبأكتر من العدد المسموح به، «الناس مبقتش تخاف على بعضها، ومبقاش فيه اتباع للإجراءات الاحترازية مثل السابق، القاعة في الأوبن أير ممن يكون فيها 500 و600 شخص، ودا غلط لكن الناس عاوزة تفرح».

كيف يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر؟.. حفلات في المنزل

بينما يلجأ البعض للتحايل على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر، بإقامة حفلات الزفاف في المنازل وأمامها، وفق مروة علي، عروس من محافظة البحيرة، «هعمل فرحي في البيت، بعد قرار غلق القاعات في مصر، ودا بيقلل التكاليف، لكن صعب عليا عدم وجود كل الأهل والأصحاب، هعمل حفلة في حديقة بيتي، وزي ما تاخد من عدد».

أضافات مروة، «الناس مش بتلتزم والأفراح شغالة في القاعات للصبح، وفي الشوارع، وإجازة عيد الفطر موسم للأفراح، الناس كلها بتستنى رمضان يخلص وتعمل حفلات الزفاف، وكل عروسة عاوزة تفرح بلمة الناس حواليها، لكن قرار غلق قاعات الأفراح في مصر، قلب الحسابات».

كيف يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر؟.. حفلات في الحدائق

بينما يتحايل المواطنون على قرار غلق قاعات الأفراح في مصر، بإقامة حفلات الزفاف في حدائق المنازل أو الفلل المؤجرة، وفق جيهان حمدي، «أجرّت فيلا وهعمل الفرح فيها، واسعة وتاخد معازيم كتير، الأهل والأصدقاء وزمايلي في الشغل، وليها حديقة، وفي ناس أصحابي هيعملوا حفلات الزفاف في حدائق فيلات مؤجرة، أو نوادي».