سيارة مسرعة تنهي حياة شاب في شارع قصر العيني صباح ثاني أيام عيد

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء قيادته دراجة ناريه في شارع قصر العيني قرب ميدان التحرير وسط القاهرة، وجرى التحفظ على قائد السيارة ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

قررت التصريح بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض قائد السيارة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات، لبيان مدي تعاطيه من عدمه.

تلقت غرفة شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا بحدوث تصادم وسقوط ضحية بشارع قصر العيني، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ومقيم بمنطقة السيدة زينب.

وكشفت التحريات عن أنه اثناء قيادة الشاب لدراجة نارية صدمته سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على قائد السيارة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثة المجني عليه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض سائق السيارة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات.