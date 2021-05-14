مزق جسده بـ«بسكين».. تفاصيل مقتل صاحب مطعم على يد عامل

جريمة قتل تلقى بلاغها قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، حين أخطرت إدارة أحد المستشفيات الموجود في دائرة القسم باستقبالها جثة شخص غارق في دمائه نتيجة إصابته بعدة جروح قطعية في أماكن متفرقة من جسده، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة.

الأمن يبدأ تحرياته بشأن الواقعة

تحركت قوة من قسم شرطة أول العامرية على الفور بمجرد ورود البلاغ، وانتقلت إلى المستشفى، حيث جثة المجني عليه، وتبين من المعاينة الأولية أنّ المجني عليه صاحب مطعم في منطقة العامرية، وصل إلى المستشفى مصابًا بعدة طعنات متفرقة في جسده ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

مشاجرة مع عامل سابق بالمطعم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الكشف عن ملابسات الحادث، بعدما توصلت التحريات إلى أنّ الجريمة بدأت داخل مطعم المجني عليه بعد مشاجرة بينه وبين عامل سابق في مطعمه مقيم في منطقة الدخيلة ولديه معلومات جنائية، وجّه الأخير على إثرها عدة طعنات في أماكن متفرقة في جسد صاحب المطعم، ما أدى إلى سقوطه أرضًا قتيلا، ليفر بعدها المتهم هاربًا.

ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة

وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة اللازمة، تمكن قوات الأمن من ضبط المتهم الهارب، وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبتضييق الخناق عليه اعترف بجريمته وقال إنّه قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، كما أرشد عن مكان السلاح الأبيض الذي استخدمه في جريمته (سكين)، وتحرر محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه اعترافات المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.