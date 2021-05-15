حظك اليوم السبت 15 -5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت الكرم والعطف، كما أنّ لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر والمريخ يدفعانك لإنجاز أعمالك بحماس وتقترب اليوم ممن حولك بود.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.