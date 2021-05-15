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حظك اليوم السبت 15-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | السبت 15 مايو 2021
برج القوس

برج القوس

يتميز برج القوس في العمل بشخصية قيادية ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التخطيط للمستقبل أو بدء مرحلة مالية جديدة لبناء مستقبلك وقد تحقق تطورا ومكاسب مالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

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