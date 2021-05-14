عاجل.. حبس الشاب المتهم بدهس عامل في شارع قصر العيني

قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ لشاب آخر، كان يستقل دراجة نارية في شارع قصر العيني، وبينت التحقيقات أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة كبيرة واصطدم بالشاب الذي كان يقود دراجته ما تسبب في اصطدام جسده بقوة على الأسلفت فتعرض لكسر في الجمجمة مات على إثرها.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه كان يسير في طريق، وفوجئ بوجود الشاب بدراجته أمامه في شارع قصر العيني عندما خرج فجأة من أحد الشوارع الجانبية فلم يتمكن من السيطرة على السيطرة واصطدم بالشاب الذي سقط على الأرض بدراجته ومات في الحال.

تفاصيل الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغ يفيد بحدوث تصادم وسقوط ضحية بشارع قصر العيني، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ومقيم بمنطقة السيدة زينب، وبينت التحريات أنه اثناء قيادة الشاب لدراجة نارية صدمته سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن وفاته في الحال.