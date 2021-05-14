عاجل.. العثور على سيدة وابنتها مذبوحتين داخل شقتهما في 15 مايو

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثتي ربة منزل وابنتها مذبوحتين داخل شقتها في دائرة قسم شرطة 15 مايو، ونقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناه تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا بالعثور على جثتين لربة منزل وابنتها مذبوحتين داخل شقتهما في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر داخل غرفة نومها وسط بركة من الدماء وبها عدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.

كما تبين العثور على جثة ابنتها في العقد الثاني من العمر في صاله الشقة وسط بركة من الدماء وبالفحص تبين إصابتها بعدة طعنات في الصدر والبطن أيضا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.