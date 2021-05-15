كيف يؤثر التحور المستمر لفيروس كورونا على فعالية اللقاحات؟

تستمر أعداد مصابي كورونا في الهند في الازدياد، والتي تسبب فيها تحور السلالة الهندية، حيث سجلت الهند أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى 343 ألف إصابة جديدة بالفيروس، حسبما أعلنت «سكاي نيوز».

يأتي الازدياد في أعداد الإصابات والوفيات في الهند رغم أنها أحد الدول المصنعة للقاح فيروس كورونا، ما تسبب في حالة من التخوف أن يؤثر التحور المستمر على اللقاحات.

تحور فيروس كورونا يسبب انخفاض فاعلية اللقاح

عن تأثير تحور فيروس كورونا على تصنيع اللقاحات، قال الدكتور يوسف محمد اخصائي الأمراض المعدية، إن كافة الأبحاث العلمية والتجارب المعملية، أكدت أن لقاحات كورونا فعالة بدرجة كبيرة تتجاوز الـ88%، ولها تأثير إيجابي على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن ما يسبب انخفاض فاعلية اللقاح هو التحور المستمر للفيروس وحدوث طفرات كثيرة له.

وأضاف «يوسف» لـ«الوطن»، أن تحورات فيروس كورونا تسهم في انخفاض فعالية اللقاح، لأن الفيروس يكون له خصائص وأعراض جديدة، موضحا أنه يهاجم أجهزة معينة في الجسم تختلف عن التحور السابق، مما يتطلب مجهودا متسمرا من الجهات العلمية لمتابعة التحور وتطوير اللقاحات.

وتابع أخصائي الأمراض المعدية، أن اللقاح هو العامل الأهم في الوقاية من فيروس كورونا مع الإجراءات الاحترازية، ولا يوجد لقاح وصلت فعاليته إلى نسبة 100%، مؤكدا أن اللقاحات تهدف إلى الحد من الإعراض الناتجة عن الإصابة لتكون بسيطة أو متوسطة، وتسهيل عملية التنفس الصناعي مما يحمي من اللجوء إلى العناية المركزة.

وأشار إلى أن خفض بعض الإجراءات الاحترازية يأتي بعد إكساب 70% من أفراد المجتمع مناعة ضد الفيروس، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتجاوز نسبة الحصول على اللقاح أكثر من 10% في معظم دول العالم، وهناك إحصائية عامة تشير إلى بعض القارات قد تصل لأقل من هذه النسبة.