التفاصيل الكاملة لمقتل ربة منزل وابنتها على يد نجل شقيقها في 15 مايو

في أقل من 24 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور علي سيدة نوبية وابنتها مذبوحتين داخل شقتهما في منطقة 15 مايو جنوب القاهرة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغاً بالعثور على جثتي سيدة وابنتها مذبوحتين داخل شقتهما في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «نجوى»، في العقد الرابع من العمر، وابنتها «نور»، في العقد الثاني، وتبين من خلال معاينة مسرح الجريمة، العثور علي جثة ربه المنزل في غرفة نومها وسط بركة من الدماء، وتبين من خلال فحص الجثة أنها مصابة بعدة طعنات ذبحية في أماكن متفرقة من الجسم.

كما تبين العثور على جثة ابنتها مسجاة على أرضية صالة الشقة وسط بركة من الدماء، وتبين إصابتها بعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهما لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتبين دخول نجل شقيق المجني عليها إلى المنزل في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات عائلية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أن الدافع وجود خلافات عائلية سابقة بينهما، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.