أستاذ فيروسات: تجربة المنظومة الصحية لمجابهة كورونا رائدة على مستوى العالم

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، إن العالم قد فوجئ بظهور سلالات خطيرة من فيروس كورونا أدت إلى انتشاره وبشده بكافة دولة العالم، كما أن هناك زيادات كارثيه في حالات الإصابة به والوفيات.

المنظومة الصحية المصرية رائدة على مستوى العالم

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وللحماية من هذا الفيروس يتمثل في العمل بحرص والالتزام بكافة الإجراءات التي تطبقها الدولة، وكذا الحصول على لقاح فيروس كورونا حال تواجده، كما أن المنظومة الصحية المصرية رائدة على مستوى العالم في التصدي لفيروس كورونا بكافة تحوراته.

الحكومة المصرية دائماً ما تراهن على وعي المواطنين

وأوضح أن الحكومة المصرية دائماً ما تراهن على وعي المواطنين للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يجب تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا مهما كان شركة تصنيعه، حيث أن العالم لا يملك رفاهية الاختيار، وذلك لأن جميع اللقاحات تحفز أذرع المناعة، وهو شيء منطقي وعلمي.

الأثار الجانبية كانت سبباً في قلق وتردد البعض

وأكد أن ظهور بعض الأثار الجانبية كانت سببا في قلق البعض وتردده وعزوفه عن تلقي فيروس كورونا، ولكن حدوث مثل تلك الأثار الجانبية هي مؤشر عظيم بأن الجهاز المناعي بدأ في إفراز الأجسام المناعية استجابة منه للقاح.