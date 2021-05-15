ما هي تطعيمات كورونا الآمنة للحوامل والمرضعات؟.. طبيب مناعة يجيب

ناشد الدكتور هاني إسحق شحاتة، اخصائي الروماتيزم والمناعة بمركز رعاية الأمومة والطفولة ثاني بالمنيا، الجهات المعنية بوزارة الصحة توفير لقاح «فايزر بيونتك» أو تطعيم «موديرنا» لتطعيم الحوامل، تجنباً للأعراض الحرجة لكورونا أثناء الحمل والولادة المبكرة، وكذا لتطعيم المرضعات، لافتاً إلى أنها فقط الطعوم الآمنة للحوامل والمرضعات، ولمن دون سن 30 عاماً، وعلى النقيض من ذلك تماماً لقاح «أسترازينيكا».

وقال طبيب المناعة إن الحامل والجنين والرضيع لا يضاروا من المادة الفعالة للقاح، بل على العكس يصل للجنين أو الرضيع كميات مناسبة من الأجسام المناعية المضادة لفيروس كورونا، مما يشكل حصانة للطفل حديث الولادة.

ووجه «شحاتة» النصيحة للحوامل اللائي تلقين الجرعة الأولى من تطعيم «أسترازينيكا» قبيل حدوث الحمل، أن يؤجلن الجرعة الثانية المقررة بعد 3 شهور، تجنباً للأثار غير المحسوبة، بحسب آخر توصيات للجمعية الملكية لجراحي النساء والتوليد بلندن، في 16 أبريل 2021، بأن طعوم الـmRNA هي الآمنة للحوامل والمرضعات، مثل لقاح «فايزر بيونتك» أو تطعيم «موديرنا» فقط.

وعن سبل رعاية الطفل حديث الولادة والمولود من أم مصابة بفيروس كورونا، قال «شحاتة» إنه لابد من عزل الأم، و كذا إبقاء الطفل لدى أحد الأقرباء غير المصابين وإرضاعه صناعياً لحين تعافي الأم، أما إذا الأم رفضت ذلك بدافع الأمومة فمن الجائز إبعاده عنها مسافة متر ونصف، على أن ترتدي كمامة طبية، يتم تغييرها كل 8 ساعات، وبالنسبة للرضاعة الطبيعية مسموح بها مع تطبيق سياسات نظافة وتطهير اليدين ونظافة الثدي مع ارتداء كمامتين، إحداهما طبية من الداخل، والأخرى قماش من الخارج أثناء الرضاعة الطبيعية.