القبض على 5 شبان لإلقاء أكياس مياه على المارة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية واقعة مؤسفة، خلال الساعات الأخيرة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما قام مجموعة من الشباب بملء أكياس بلاستيك بالمياه وإلقائها على المارة في شوارع مدينة شبين الكوم، مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من المواطنين، الذين طالبوا بإلقاء القبض على هؤلاء الشبان، خاصةً بعد قيامهم بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مجموعة من الشبان الفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض السخرية والهزار، ولكن سرعان ما تحولت سخريتهم إلى حالة غضب بيت الأهالي، خاصةً مع التدقيق في تفاصيل الفيديو، الذي يظهر فيه الشبان يستقلون دراجة نارية، ويقومون بإلقاء أكياس المياه على الفتيات والمارة في شوارع مدينة شبين الكوم، وأمام مبني الجامعة، وبعض المناطق الحيوية في عاصمة المحافظة.

القبض على المتهمين بإلقاء أكياس المياه على المارة

وعلى الفور، تحرك ضباط مديرية أمن المنوفية ومباحث شبين الكوم، وتم تحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بالواقعة، من خلال فحص الفيديوهات، وتبين أن عددهم 5 أشخاص، يقيمون جميعاً في دائرة مدينة شبين الكوم، حيث تحرك فريق من الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، كما تم ضبط دراجتين ناريتين بحوزتهم، كانوا يستخدمونهما في إلقاء أكياس المياه على المارة، وتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمون بإلقاء أكياس المياه يعترفون بالواقعة

وبمواجهة المتهمين الخمسة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض «الهزار»، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بالقبض على 5 متهمين مقيمين بدائرة القسم في العزبة الغربية، يقومون بإلقاء أكياس بلاستك مملوءة بالمياه على المارة، بغرض السخرية والهزار، وتصوير هذه الوقائع، بهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتياح في المنوفية بعد إلقاء القبض على المتهمين

وسادت حالة من الارتياح بعد إلقاء مديرية أمن المنوفية القبض على المتهمين، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم المتهمين إلى المحاكمة، لعدم تكرار تلك الوقائع الغريبة على الشارع المنوفي مرة أخرى.