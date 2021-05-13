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عاجل.. القبص على الشقيقين المتهمين بقتل شاب على الإفطار في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:42 ص | الخميس 13 مايو 2021
متهم - أرشيفية

متهم - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قبل قليل، من إلقاء القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب بعد الإفطار في قرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وجار عرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيق حول الواقعة.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن جهود مباحث المنوفية نجحت في إلقاء القبض علي الشقيقين المتهمين فى جريمة القتل وهما «غ.ف» 30 سنة، مبيض محاره، و«ف.ف» 34 سنة، يعمل بأحد مصانع  المنوفية، وذلك بعد تشديد الرقابة والمتابعة ووضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتتبع خطوط الهواتف، وإجراء التحريات السرية.

تفاصيل جريمة «قتل قويسنا» 

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع شباب بعد الإفطار أثناء تناوله وجبة إفطار لدي أهل زوجته بقرية أجهور الرمل بقويسنا، إثر تجدد خلافات بين خلافات أهل زوجته مع جيرانهم.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجار عرض المتهمين علي النيابة لمباشرة التحقيقات. 

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