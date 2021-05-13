«صحة المنوفية»: تسجيل 30 إصابة أسبوعيا بفيروس كورونا في المحافظة

أكدت مصادر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن الإصابات الأسبوعية في مراكز ومدن المنوفية بفيروس كورونا المستجد، والتي تم حجزها في مستشفيات العزل، تتراوح بين 20 و30 حالة أسبوعيا، مضيفة أن هناك حالات اشتباه يتم حجرها منزليا تحت إشراف الطب الوقائي بمديرية الصحة.

توافر أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفيات العزل الصحي بمحافظة المنوفية، يتوافر بها أسرة العناية المركزة فضلا عن الححز الداخلي في جميع المستشفيات، موضحا أن الأطباء يتابعون بشكل دقيق حالات العزل المصابة داخل المستشفيات في المنوفية.

فرق ميدانية لمتابعة مستشفيات العزل في عيد الفطر

وأوضحت المصادر، أن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بشكل فرق ميدانية لمتابعة مستشفيات العزل والمستشفيات العامة في أيام عيد الفطر المبارك، بعد رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، مضيفا أن هناك تشديدات لمتابعة حالات المرضى والتأكد من توفيرالرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم على مدار الساعة.

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية خلال الأيام الأخيرة، حتى أن إجمالي الإصابات وصلت إلى 450 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل بمحافظة المنوفية.

من جانبه، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية مستقر والوضع الوبائي مقارنة ببعض المحافظات الأخرى مستقر أيضا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ولمنع تفشيه بين المواطنين.