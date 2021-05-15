الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 34 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، و«الفضائية المصرية»، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ورياح مثيرة على مناطق من غرب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 15.

سيوة العظمى 38 والصغرى 16.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 19.

دمياط العظمى 27 والصغرى 18.

الإسماعيلية 33 والصغرى 18.

السويس العظمى 33 والصغرى 19.

العريش العظمى 28 والصغرى 18.

طابا العظمى 33 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 20.

المنيا العظمى 37 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 36 والصغرى 23.

قنا العظمى 38 والصغرى 24.

الأقصر العظمى 39 والصغرى 24.

أسوان العظمى 39 والصغرى 25.

الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 18.

شلاتين العظمى 34 والصغرى 24.

حلايب العظمى 33 والصغرى 25.