تجهيز 37 مستشفى بطاقة 1177 سريراً لعزل مصابي كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة، طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وطالب محافظ الشرقية بزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تحسباً لزيادة عدد المصابين مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي والمخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي بكل مستشفى، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الإجراءات الطبية والصحية التي تم اتخاذها خلال التعامل مع الموجتين الأولى والثانية من الفيروس.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه بالتنسيق بين القطاعات الطبية بالمحافظة، تم تحديد 37 مستشفى لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا المستجد، تضم 1177 سريراً، بالإضافة الي 304 أسرة عناية مركزة للحالات الصعبة، و151 جهاز تنفس صناعي، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس والتغلب عليه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص أقسام عزل بـ25 مستشفى تابعين لمديرية الشئون الصحية، ضمت 715 سريراً عادياً و196 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 83 جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 9 أقسام عزل بمستشفى الجامعة، ضمت 210 أسرة عادية و60 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة الي 30 جهاز تنفس صناعي.

كما تم تخصيص قسمين للعزل بمستشفيات التأمين الصحي بالزقازيق والعاشر من رمضان، ضمت 51 سريراً عادياً و13 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعي، وفي مستشفى الأحرار التعليمي تم توفير 201 سرير عادي و35 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 34 جهاز تنفس صناعي، وذلك لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.