فحص مليون و650 ألف سيدة بمبادرة الأمراض غير السارية بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، عن فحص ما يقرب من مليون و650 ألف سيدة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، وإجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

مكي: تقديم الكشف والتوعية للمرأة المصرية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إننا استقبلنا ما يقرب من مليون و650 ألف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن، حيث يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

صحة الدقهلية: تحويل 310 آلاف سيدة لاستكمال الفحوصات

وأوضح مكي أنه تم تحويل أكثر من 310 آلاف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية، لاستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداً أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، وإجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، مشيراً إلى أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة، وقدم الشكر إلى كافة الأطقم الطبية بكافة وحدات الكلي بالدقهلية على هذا مجهوداتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية.

ومن جهة أخرى، واصلت وحدات الغسيل الكلوي بصحة الدقهلية، وعددها 33 وحدة غسيل كلوي، عملها بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تقدم وحدات الغسيل الكلوي بالدقهلية الخدمة لعدد 3 ألاف مريض غسيل كلوي بشكل منتظم 3 مرات أسبوعياً، ومن المنتظر إجراء عدد 6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الفطر الجارية، مدة الجلسة الواحدة لكل مريض تصل إلى 4 ساعات متصلة، وتم تامين وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتلك الجلسات.