غلق مصنع ينتج دواءً لكورونا في عين شمس: «خلطة لبودرة زنك وفيتامين سي»
العثور على 1,875 طن بودر خليط فيتامين سي وزنك داخل المصنع
كتب:
الوطن
12:35 م | السبت 15 مايو 2021
وزارة الداخلية
تمكّنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسؤول عن مصنع للتعبئة والتغليف، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتصنيع مركبات دوائية مستخدماً مواد كيميائية مجهولة المصدر بقصد تعبئتها وطرحها بالأسواق لعلاج مصابي فيروس كورونا دون تصريح من الجهات المختصة لتحقيق أرباح غير مشروعة
وعثر بداخل المصنع على 1,875 طن بودر خليط فيتامين سي وزنك مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مركبات دوائية بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.