2093 مواطنا يتلقون لقاح كورونا بشمال سيناء

ارتفع إجمالي عدد المتلقين للقاح فيروس كورونا بشمال سيناء لـ2093 مواطنا، وتم تطعيمهم في مركز التطعيم بمستشفى العريش، بخلاف ما تم تطعيمه في الشيخ زويد وبئر العبد.

قالت نجلاء الطحاوي مسؤول مركز التطعيم ضد كورونا بشمال سيناء، إن عدد من تلقوا اللقاح خلال الساعات الماضية، بلغوا 74 شخصا، ممن سبق لهم التسجيل على منظومة الصحة، وإخطارهم بالتطعيم بالمركز الرئيسي في مستشفى العريش.

الصحة تطالب المواطنين بالتسجيل لتلقي اللقاح

أهابت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التطعيم، مؤكدة أن العمل متواصل لإعطاء جرعات اللقاح في المركز بمستشفى العريش العام، خلال فترة إجازة العيد وعدم إغلاقه في العيد.

وشددت مديرية الصحة بشمال سيناء، على المواطنين الذين تصلهم إشعارات بموعد أخذ اللقاح، التوجه بشكل طبيعى للمركز، وسيكون في استقبالهم طاقم العمل الطبي المختص لإعطاء الجرعات المقررة، سواء الأولى أو الثانية، طوال أيام الأسبوع وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وأن المركز مجهز بكل الإمكانات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

استثناء الشيخ زويد من التسجيل الإلكتروني

وفي الشيخ زويد، تم استثناء المواطنين من عملية التسجيل الإلكتروني، بسبب انقطاع الشبكات ويتم التسجيل المباشر في الكشوفات.