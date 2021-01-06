تشديدات أمنية وإجراءات احترازية بكنائس جنوب سيناء تزامنا مع الاحتفالات

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ، تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة، وكثفت مديرية الأمن تواجدها بمحيط جميع الكنائس بكافة مدن المحافظة.

وجرى غلق كافة الطرق المؤدية إلى الكنائس ووضع بوابات اليكترونية للكشف عن المفرقات، وتعقيم محيط الكنائس وداخلها قبل انطلاق صلاة القداس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تمشيط محيط جميع الكنائس، ونشر قوات تامين من الجيش و الشرطة في المحيطة الكنائس، إضافة إلى نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق المؤدية للكنائس، وترك حرم أمان مناسب بمحيط جميع الكنائس، ووضع كاميرات مراقبة على أسطح الكنائس بكافة الاتجاهات، ونشر ضباط و رجال أمن سريين لضبط أي مشتبه به.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، الأربعاء، أن قوات الأمن ليست مهمتها التأمين فقط ولكنهم سيتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا داخل الكنائس، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الكنائس بشكل دوري، والتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال صلوات القداس من خلال وضع علامات إرشادية، والحرص على اقامة الاحتفالات في المناطق المفتوحة بحدائق الكنائس.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية الصحة ومسؤولي الكنائس لمتابعة إجراءات التعقيم والتطهير قبل انطلاق صلوات القداس، وقياس درجة حرارة المترددين على الكنائس.

وأوضح المحافظ أن الوضع الأمني بالمحافظة مستقر ويجرى تأمين كافة مداخل ومخارج المحافظة، والمدقات الجبلية بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني و بدو جنوب سيناء منعًا لتسلل أي عناصر تخريبية.

وقال الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، أنه جرى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة الكنائس، وسيجرى دخول جميع الوافدين الكنائس عبر بوابات تعقيم، وعدم السماح لدخول أي من المواطنين في حالة ارتفاع درجة حرارته، مناشدًا جموع المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم دخول الكنائس في حالة ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

وأكد أسقف جنوب سيناء أنه يجري رش وتعقيم الكنائس قبل وبعد كل قداس، مع اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم السماح بدخول أعداد كبيرة خلال القداس.