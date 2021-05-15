17 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالقليوبية

تزايدات في الساعات الماضية، أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا المستجد، داخل مراكز تلقي اللقاح بمحافظة القليوبية، والتي يصل عددها إلى 9 مراكز، ليصل إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن لـ17326 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و3363 تلقوا الجرعة الثانية.

بحسب بيان مديرية الصحة بالمحافظة، فإن 5921 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و1281 تلقوا الجرعة الثانية بمنفذ مستشفى كفرشكر المركزي، و5185 تلقوا الجرعة الأولى، و865 الجرعة الثانية بمركز طب الأسرة بسنديون في قليوب، و5573 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و130 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و55 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و51 جرعة أولى بمركز طبي سندبيس بالقناطر، و411 جرعة أولى ببنك الدم الإقليمي بأسنيت.

3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية

كانت محافظة القليوبية؛ أعلنت افتتاح 3 مراكز جديدة لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد، بمدينة «العبور ومشتهر بطوخ، واسنيت بمركز كفرشكر»، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 9 مراكز على مستوى المحافظة، لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في كل أنحاء المحافظة.

قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: إنه تقرر فتح المراكز الـ3 بوحدة الحي الثاني بالعبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ، وبنك الدم الرئيسي بقرية أسنيت مركز كفرشكر، بجانب المراكز الأخرى، التي تقدم الخدمة، وهي وحدة الأحراز بشبين القناطر، ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية، ومستشفى الرمد ببنها، ومستشفى كفرشكر المركزي، ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا.

وأضاف «عبد الغني» أن المراكز تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرًا إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على وجود رصيد إستراتيجي من الأكسجين سواء سائل أو أسطوانات لمواجهة أي طوارئ.