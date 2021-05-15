تعرف على القطع الأثرية التي سيتم عرضها في مايو بالمتاحف المصرية

تنشر «الوطن» القطع الأثرية التي سيتم عرضها في شهر مايو 2021 بالمتاحف الأثرية المصرية، التي سيتم اختيارها وفقا لتصويت المتابعين للصفحات الرسمية للمتاحف، حيث تم اختيار القطع الآتية:

متحف المركبات الملكية ببولاق:

سيتم عرض لوحة جنانيار هانم المعروضة بقاعة الاستقبال، بمتحف المركبات الملكية ببولاق، وهي لوحة زيتية بالحجم الطبيعي تصور جنانيار هانم، إحدى زوجات الخديوِ إسماعيل، وهي سيدة فرنسية الأصل تزوجها الخديوِ إسماعيل، توطيدا للعلاقات القوية بين مصر وفرنسا في ذلك الوقت، وأنجب منها الأمير إبراهيم حلمي والأميرة زينب هانم.

متحف كوم أوشيم بالفيوم:

سيتم فيه عرض مسرجة لوزية الشكل عليها زخارف وشكل نجمتين، لونها زيتوني، مصنوعة من الخزف وتعود للعصر الفاطمي وتعرض بالطابق الأرضي بالمتحف.

متحف سوهاج:

سيتم فيه عرض تمثال مزدوج لرئيس العمال «نچم إيب» من عصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة.

اكتشف هذا التمثال في منطقة أبيدوس بسوهاج وهو يصور «نچم إيب» مرتين في مرحلتين مختلفتين من حياته، حيث كان هذا الأسلوب الشائع في النحت خلال عصر الدولة القديمة. ترقى «نچم إيب» في المناصب الرسمية حيث حمل لقب رئيس العمال والمراقب لكبار الكهنة والسمير الأوحد للملك.

متحف التحنيط بالأقصر:

سيتم فيه عرض بطة محنطة حديثا وقام بتحنيطها واهدائها للمتحف د/ ذكي إسكندر عام 1942م، وهي مكملات عرض وليست أثر.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية:

سيتم فيه عرض علبة نشوق من مقتنيات محمد علي باشا، وهي عبارة عن علبة بيضاوية الشكل من الذهب والفضة لها غطاء مزين بالمينا الزرقاء والمينا البيضاء وزخارف على هيئة نجوم تمثل السماء، ويحيط سطح الغطاء من الخارج حليات من الفضة مرصعة بأحجار من الماس، ويتوسط الغطاء إنسيال من الفضة عليه اسم محمد علي مرصع بأحجار من الماس، وبجانبه حلية على شكل غصن الزيتون مرصعة بالماس أيضا.

متحف الفن الاسلامي بمنطقة باب اللوق:

سيتم فيه عرض كسرة من الزجاج ذي البريق المعدني عليها رسم غزالة من العصر الفاطمي.

متحف ركن فاروق بحلوان:

سيتم فيه عرض صورة فوتوغرافية لزفاف الملك فاروق والملكة ناريمان مسجل على الصورة توقيع مصورها رياض شحاتة، والصورة مزينة بإطار من الخشب المذهب يعلوه شكل التاج الملكي.

وأقيم حفل زفاف الملك فاروق والملكة ناريمان فى 6 مايو 1951.

متحف الغردقة:

سيتم فيه عرض تمثال صغير من الحجر الجيري الملون لرجل يطحن الحبوب من عصر الدولة القديمة.

يبلغ ارتفاع التمثال 29 سم وعرض 13.5 سم وطول 39 سم.

متحف الإسماعيلية:

سيتم فيه عرض لوحة جنائزية لكاهنة حتحور من الحجر الجيري من عصر الدولة القديمة، عليها منظر تقدمة للاله أوزير ويتوج اللوحة قرص الشمس المجنح.

متحف تل بسطا بالزقازيق:

سيتم فيه عرض مجموعة من المسارج المصنوعة من الفخار، والتي كانت تستخدم في الإنارة عند المصري القديم، وكان يوضع بها الزيت ومن أعلى الفتيل.

متحف السويس:

سيتم فيه عرض مجموعة من السمك المجفف.

متحف شرم الشيخ:

سيتم فيه عرض قطعة ثمثل نموذج خشبي من عصر الدولة الوسطى يصور صناعة الخبز في مصر القديمة. النموذج يتكون من شخصين يقوم إحداهما بعجن الخبز ووضعه فى القالب الخاص به ثم يعطيه للشخص الآخر لوضعه فى الفرن المصور أمامه.

المتحف القبطي بمصر القديمة:

سيتم فيه عرض أيقونة من العصر اليوناني تصور قيامة السيد المسيح من القبر حيث الأكفان موضوعة، وجهة اليسار توجد مجموعة من النساء يتجهن نحو القبر بينما اثنان من الجنود الثلاثة الذين كانوا يحرسون القبر نائمين.

متحف الشرطة القومى بالقلعة:

سيتم فيه عرض شعار الشرطة المصرية، وهو عبارة عن نسر يحمل بين قدميه كلمة الشرطة ويحيط به غصنين يمثلان السلام الاجتماعى ويعلوه اسم جمهورية مصر العربية.

متحف المنيل:

سيتم فيه عرض صورة زيتية تصور الخديوي إسماعيل واقفا وعلى يمينة عمود مزدوج على قاعدة .

متحف كفر الشيخ:

سيتم فيه عرض مشكاة من الزجاج الملون بالأزرق الشفاف، ترجع إلى العصر الإسلامي.

متحف الوادى الجديد:

سيتم فيه عرض تمثال من العصر اليوناني الروماني مصنوع من الخشب يصور طائر "البا' ناشرا جناحيه وعلى رأسه قرص الشمس يعلوه طبقة من الجص الملون والوجه مذهب.

متحف الأقصر:

سيتم فيه عرض مجموعة من ثلاثة قطع أثرية في صورة واحدة من عصر الدولة الحديثة توضح المراحل التى يمر بها صب المعادن في مصر القديمة. وهي تتكون من تمثال من البرونز للمعبود حورس، وتمثال من شمع النحل للمعبودة ماعت، وتمثال من الطين للمعبود جحوتى.

لا يوجد من النحت المعدنى فى مصر القديمة سوى القليل وكان المعدن يصهر ويعاد استخدامه وهذه الطريقة تسمى باسم الشمع المفقود.

متحف آثار مطروح:

سيتم فيه عرض أيقونة من الخشب الملون من العصر القبطي، تصور القديس مرقص الرسول مؤسس كنيسة الاسكندرية والبطريرك الأول للكنيسة المصرية.

كما يقدم المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، ومتحف بني سويف، روائعهما من خلال عرض صور فوتوغرافية على صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تمهيدا لافتتاحهما قريبا:

متحف بني سويف:

سيتم فيه عرض وقع الاختيار على تمثال من الحجر الجيرى لسيدة تصنع الخبز من عصر الدولة القديمة عليه بقايا لونين الأحمر والأسود.

المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية:

سيتم فيه عرض رأس تمثال من البرونز للإمبراطور هاردين ، مع تطعيم الأعين.

زار الامبراطور هادرين مصر فى عام (130/131 م) وأمضى فيها من 8-10 أشهر قام خلالهم برحلة نيلية وأسس مدينة جديدة في محافظة المنيا وأطلق عليها اسم أنتينوبوليس (الشيخ عباده حاليا) بالقرب من تونا الجبل

سافرت هذه القطعة في جولة ضمن قطع معرض الآثار المؤقت "أسرار مصر الغارقة"، الذي بدء جولته العالمية بعدد من الدول الأوروبية ثم الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم العودة إلى مصر.