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حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الأحد 16 مايو 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يمتلك رجل برج القوس لديه رغبة كبيرة في معرفة كل ما هو خفي أو مجهول والأمور، وسعى دائما لمعرفة كل ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن مما يمدك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. ترتفع اليوم أسهمك لدى الطرف الآخر وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

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