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حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الأحد 16 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعرف مواليد برج الدلو بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء عن المحيطين بهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المريخ في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب أو تجمعك بالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

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