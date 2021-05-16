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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 16 مايو 2021
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بأنه لا يحب الكذب أو الخيانة، كما أنّه يهتم بالجمال الداخلي أكثر من الخارجي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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