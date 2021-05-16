قائد قطار أسوان عن حضور وزير النقل فرح ابنته: «حلف وكنت فاكرها مجاملة»

قال خالد الليثي، قائد قطار أسوان، إنه أثناء عودته بالقطار الذي تبدأ رحلته من الأقصر إلى أسوان، مر على مدينة كوم أمبو، وفوجئ بوجود جرار زراعي معه مقطورتين أمام القطار، ونجح في التوقف بالقطار قبل حدوث تصادم بين القطار والجرار الزراعي الذي ظهر فجأة أمامه.

وعن حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل لحفل زفاف ابنته قال «الليثي»: «فوجئت أنه قالي أنا هحضر فرح بنتك، وحلف».

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن خبرته هي من ساعدته في التوقف سريعا قبيل حدوث التصادم مع الجرار الزراعي، «أنا متعين في السكة الحديد سنة 1990، وجدي كان سائق قطار ووالدي كان قائد قطار، ودي مفاجأة محدش يعرفها».

وأوضح أن الجرار كان يمر من مكان غير مصرح له بعبور المشاة، حيث قام بتخطي السور المسلح الذي يتجاوز الـ2 متر، «هو عبر السور المسلح وطلع فوق السور وجه على السكة، حاجة غريبة جدا، والحمد لله أني شفته من بعيد وتوقفت قبل دهسه».

وأكد أن رئيس الإدارة المركزية أرسل له طلب وزير النقل والمواصلات بمقابلته، وتوجه إلى القاهرة لمقابلة الوزير وقام بتكريمه: «أنا كنت بشوفه في التلفزيون بس، وهو وزير السعادة ووجهلي الضيافة وقولتله أني عندي بنت هتتجوز تاني يوم العيد، فوجئت أنه قالي أنا هحضر فرح بنتك، وحلف، وبعد ما خلصنا التكريم توجهت لأسوان ومن جوايا الأمر عادي وكانت مجاملة منه».

وتابع: «بعد 3 أيام لقيت رقم بيرن عليا وبيقولي أن الوزير هيجي الفرح وعايز يجي عندك في الدوار، وحصل الاستعدادات وجيراني في المنطقة قاموا بتنظيف الشارع، وجيراني وبنتي فرحانين جدا بحضور الوزير».