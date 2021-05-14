وزير النقل لـ«الوطن»: «وفيت بوعدي لسائق قطار أسوان بحضور فرح ابنته»

فاجأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قائد قطار أسوان، الذي أنقذ ركاب قطار النوم من كارثة محققة، بعد أن استطاع إيقاف القطار قبل أن يصطدم بجرار زراعي، بحضور فرح ابنته، وهو ما لم يصدقه خالد اليثي قائد القطار.

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل لـ«الوطن»: «إنه وعد سائق قطار أسوان، بحضور فرح ابنته، وكان دينا عليه ولا بد أن وفيه، لأنه يعتبر جميع قائدي القطارات أولاده»، وذلك خلال تكريمه لقائد القطار.

وحضر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حفل زفاف ابنة خالد الليثي، قائد قطار النوم السياحي 86 بأسوان، والذي أنقذ القطار منذ أسبوعين من حادث تصادم بجرار زراعي، بالقرب من محطة دراو، وكان قد تفاجأ به على شريط السكة الحديد، ونجح ببراعة في تفادي التصادم، والتوقف قبل الوصول للجرار الزراعي.

وتابع الوزير: «كل سنة وأهل أسوان بخير، وألف مبروك لمنة الله ومحمد العروسين، بمجرد إني عرفت إن منة هتتزوج، صممت إني آجي وأحضر حفل الزفاف بنفسي، وأقول لهما ألف مبروك وعقبال كل أبنائنا العاملين في السكة الحديد، وبالرفاء والبنين للعروسين».

والد العروس: محدش يكلمني مش مصدق أنا بحلم

وقال خالد الليثي والد العروس: «أنا مش مصدق والله، محدش يكلمني مش مصدق، أنا بحلم أن الفريق كامل الوزير، في بيتي بيهنئني بزفاف ابنتي، ومن عام 1850 منذ إنشاء السكة الحديد وحتى 2021، مفيش وزير عمل كده، أنه يهنئ عامل بزفاف ابنته في بيته معالي الوزير في بيتي، ورد «كامل الوزير» دول ولادي ولازم أهنيهم، وبسعادة كبيرة أضاف الليثي أنا سعيد جدًا والله مش مصدق وبشكر الوزير لأنه جاء من القاهرة وشرفني بأسوان».

«الليثي»: الوزير كرمني بـ2000 جنيه وشهادة تقدير

وتعود أحداث الواقعة، إلى أنّه في أثناء سير القطار السياحي، رأى خالد الليثي، قائد القطار، جرار زراعي يعترض طريقه بعد محطة كوم أمبو، متجاوزا سور السكة الحديد على بعد 300 متر، وحاول «الليثي» إيقاف القطار على بعد 50 مترا من الجرار.

وقال «الليثي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ العناية الإلهية ويقظته مكنته من رؤية الجرار الذي ظهر أمامه بشكل مفاجئ، وتمكن من إيقاف القطار، مشددا على جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات السكة الحديد، واتخاذ الاحتياط أثناء مرور المزلقانات.

وأضاف «الليثي»، أنّ وزير النقل كرّمه ليقظته وتركيزه في عمله، ووعده بحضور عقد قران ابنته، مشيرا إلى أنّ قائدي القطارات يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة في العمل، كما أنّه حصل على العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في عمله.