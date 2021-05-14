قائد قطار أسوان السياحي يكشف كواليس حضور وزير النقل عقد قران ابنته

«رب ضارة نافعة» حكمة قديمة نسمعها يوميا وتربينا عليها أيضا، وعندما يكون الأمر متعلق بنا وبإيدينا إنقاذ حياة الآخرين، لم نفكر سوى في شيء واحد، هو إنقاذ حياتهم، هكذا هو ما فعله قائد قطار أسوان السياحي، عندما استطاع إيقاف القطار قبل أن يصطدم بجرار زراعي محمل بأطنان من القصب، وتمكن خالد أحمد الليثي قائد القطار، من تفادي وقوع كارثة محققة، بفضل العناية الإلهية ويقظته، لم يكن يخطر في باله بأنه سيكرم على ما فعله من وزير النقل شخصيا، وربما حضور فرح ابنته ولما لا، وهو المكرم جزاء لما قام به ومنعه كارثة محققة كانت ستحصل، وتسبب في وفاة الكثير من ركاب القطار.

وفي أثناء تكريم خالد أحمد الليثي قائد قطار أسوان السياحي، من قبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، دعاه لحضور فرح ابنته في أسوان، ووعده وزير النقل بالحضور.

«أنا حاسس نفسي بحلم ومش مصدق»، بهذه الكلمات عبر «الليثي» في حديثه لـ«الوطن»، عن سعادته البالغة، بحضور وزير النقل عقد القران، قائلا: «حضور الوزير ده شرف لأهل البلد كلها».

«الليثي»: الوزير وعدني بحضور الفرح ووفي بوعده

لم يكن حضور الفريق كامل الوزير لعقد القران في محافظة أسوان، مجرد وفاء فقط بوعده، بل من رغبته الشديدة في الحفاظ على لم شمل أسرة «السكة الحديد»، وبث رسالة مفادها أن الوزارة حريصة على جميع المنتسبين إليها في كل المناسبات، بحسب «الليثي».

حضور كبير من أفراد عائلة العروسين، فالفرح فرحين أحدهما الزواج، والآخر الفرحة بحضور الوزير، يقول «الليثي»: «أهل الحي قالوا للوزير شرفتنا لـ20 سنة قدام»، موضحًا أن الوزير أوصى نجلته وزوجها بضرورة العيش في سعادة، وتحقيق ذلك من خلال اهتمام كل طرف بالآخر وإسعاده.

وحرصت قيادات المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، على حضور عقد القران، مع وزير النقل، بحسب «الليثي»، موضحًا أن جميع أجهزة المحافظة حرصت على الاستعداد الجيد لزيارة الفريق كامل الوزير، مشيرًا إلى أنه حريص على تحقيق رغبات وأمنيات جميع قائدي القطارات.

وعن تفاصيل الزيارة؛ أكد «الليثي» أن وزير النقل حرص على تقديم بعض النصائح للعروسين، في كيفية العيش في سعادة وهناء، وهنأ أهالي العروسين، وسط حضور كبير من أفراد العائلة، مشيرًا إلى أنه تمكن من إيقاف القطار خاصة بعد ظهور جرار زراعي على بعد 300 متر، وتفادى وقوع كارثة محققة.