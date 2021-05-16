مصدر: توقعات باستمرار غلق الحدائق والشواطئ بعد إجازة العيد بسبب كورونا

اقترن قرار الحكومة بغلق الحدائق والشواطئ والمصايف بإجازة عيد الفطر المبارك 2021، وذلك لمنع التجمعات والحد من تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع قطاع كبير من المواطنين للتساؤل عن ما إذا كان قرار غلق الشواطئ سيستمر بعد انتهاء الإجازة اليوم، أم ستحدث انفراجة بفتح بعض الشواطئ، خاصة مع دخول فصل الصيف وتخطيط كثير من الأسر للسفر إلى المحافظات الساحلية مثل الاسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية استمرار قرار غلق الشواطئ حفاظًا على سلامة المواطنين للحد من التجمعات ومنع الزحام، وذلك كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من الإصابات.

لجنة كورونا تحسم موقف الشواطئ

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المقرر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر2021 أن تصدر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري بعض الإجراءات والقرارات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من واقع البيانات والتقارير التي توضح خريطة الوضع الراهن، ومن بينها الموقف من الشواطئ والمصايف، لافتًا إلى أنه من المرجح استمرار غلق الشواطئ في ظل موجات ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

تطبيق أي قرار يصدر من لجنة مكافحة كورونا

وأشار المصدر إلى أن أي قرار يصدر من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة سيتم تطبيقه من جانب وزارة التنمية المحلية والمحافظات، سواء غلق الشواطئ أو تحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية، مع استمرار التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها، فضلًا عن استمرار حملات المحافظات ولجان المتابعة لمواعيد غلق المنشآت من محلات ومطاعم وكافيهات وورش ومولات تجارية لضبط الشارع ومنع أي مخالفات، فضلًا عن الحظر الكامل لإقامة أى مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.