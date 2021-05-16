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محمود مسلم

بدء وصول الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية

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رفح - أ.ش.أ
04:14 م | الأحد 16 مايو 2021
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

بدأ وصول الجرحى الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بدء توافد أعداد منهم إلى الجانب المصرى، مشيرة إلى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج ، وهناك عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم.

وكان قد تمّ افتتاح ميناء رفح البري استثنائيًا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

كما تمّ توفير كل الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، وفق ما نقلت الوكالة.

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