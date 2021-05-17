مصرع 9 وإصابة 27 في حوادث متفرقة.. وجنازة جماعية لأسرة بالدقهلية

لقى 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 27 آخرون في 7 حوادث متفرقة في المحافظات، على مدار اليوم، وشيع أهالي قرية «البقلية» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، 5 من أسرة واحدة ماتوا غرقا في أثناء سفرهم، لقضاء إجازة العيد على طريق دمياط، وأصيب 7 أشخاص في تصادم توك توك بتروسيكل في الشرقية، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جثتي شاب وطفل غرقا في ترعتين، كما لقى طفل مصرعه، وأصيب 3 أشخاص في حادث بجنوب سيناء، وعثر أهالي المنيا على أشلاء جثة مجهولة، وفي الفيوم أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم.

جنازة جماعية لـ5 أشخاص من أسرة واحدة في الدقهلية

شيع أهالي قرية البقلية في الدقهلية، اليوم، جنازة جماعية ضمت الزوج والزوجة و3 أطفال بعد أن ماتوا غرقا، عندما سقطت سيارتهم في ترعة البلامون على طريق «المنصورة – دمياط»، وماتوا جميعا داخل السيارة، وسادت حالة من الحزن في قريتهم على هذا الحادث الأليم.

إصابة 9 أشخاص في بني سويف

وفي بني سويف؛ أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع حديد المصريين اتجاه القاهرة، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي.

وجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى، وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته ورفع آثاره.

إصابة 7 أشخاص في الشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة بمحافظة الشرقية، في تصادم بين دراجتين بخاريتين، إحداهما «توكتوك» والأخرى «تروسيكل»، على طريق «ههيا - الإبراهيمية» وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، من انتشال جثماني شاب وطفل غرقا في ترعتين بمركزي بلبيس وفاقوس، فغرق شاب في ترعة الإسماعيلية، المارة بدائرة المركز، فيما غرق الطفل بإحدى الترع في دائرة المركز.

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في جنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء؛ لقى طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرون في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي، وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم «829 س ر ج»، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 10 كيلومترات من منطقة سهل القاع، في نطاق مدينة الطور، باتجاه مفارق سانت كاترين، وأسفر الحادث عن مصرع طفل يُدعى «عبد الرحمن أمين حسين»، 8 سنوات، في مكان الحادث، وإصابة كل من «أمين حسين بهجت»، 39 سنة، و«سارة محمود خطاب»، 32 سنة، و«ناهد أمين حسين»، 12 سنة، وجميعهم من محافظة القاهرة.

العثور على أشلاء شاب على شريط السكة الحديد في المنيا

وفي محافظة المنيا؛ عثر أهالي مركز أبو قرقاص على أشلاء جثة مجهولة لمواطن على شريط السكك الحديد، يُعتقد أنه لقى مصرعه تحت عجلات أحد القطارات المتجهة إلى محافظات جنوب الصعيد، أمام قرية «الفواريقة»، وتم نقل الأشلاء إلى مشرحة المستشفى العام بمركز ملوي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتعرف على هوية الجثة.

إصابة 7 أشخاص منهم 6 من أسرة واحدة في الفيوم

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة الفيوم، بالإصافة إلى شخص آخر في حادث تصادم بين سيارتهم ودراجة بخارية «تروسيكل»، ما تسبب في إصابتهم جميعًا بإصابات مختلفة، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام، كما أصيب قائد الـ«تروسيكل».