  الهند تؤكد صحة تقارير عن التخلص من جثث لضحايا كوفيد-19 في الأنهار

أكدت حكومة ولاية أوتار براديش، الهندية، أمس الأحد، ما جاء في تقارير صحفية عن اكتشاف مئات الجثث المدفونة على ضفاف نهر، وسط ترجيح بأنها جثث أشخاص توفوا بمرض «كوفيد-19».

وقالت الحكومة، وفقا لصحيفة «هندوستان تايمز»، إنه تم العثور على جثث ضحايا «كوفيد -19» ملقاة في بعض الأنهار الهندية، في أول اعتراف رسمي بممارسة مقلقة قالت إنها قد تنبع من الفقر والخوف من المرض في القرى.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قدرت عدد الجثث التي تم العثور عليها بـ 300 جثة أمس الأول السبت، في مدينة براياجراج بالولاية الهندية.

وقال ضابط شرطة كبير يدعى «كيه. بي. سينغ»، إن السلطات حددت المنطقة على أنها منطقة لحرق جثث المتوفين جراء جائحة «كوفيد-19»، مضيفا أن الشرطة لن تسمح بأي عمليات دفن أخرى على طول النهر.

وشكك «نافنيت سيجال» المتحدث باسم حكومة الولاية، في تقارير أفادت بأن أكثر من ألف جثة دفنت على طول ضفاف النهر.

وقال «راميش كومار سينغ»، وهو عضو في منظمة تساعد في حرق الجثث، إن الناس يلقون بها في الأنهار بسبب ارتفاع الأسعار في أداء الطقوس ونقص الأخشاب.

يأتي ذلك في وقت تٌكافح فيه الهند للتعامل مع الموجة المستمرة للفيروس، وتكبدت ولايتا أوتار براديش وبيهار أكبر قدر من الخسائر.