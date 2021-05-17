بهدف «كسر الانتفاضة».. نبيل شعث يوضح سبب عرقلة أمريكا لوقف إطلاق النار

انتهت جلسة مجلس الأمن الدولي التي كان يعقد عليها الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف انتهاكات الاحتلال كذلك في الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، دون التوصل إلى الاتفاق المنشود، بعد أن عرقلت الولايات المتحدة، وللمرة الثالثة، بياناً مشتركاً بشأن وقف إطلاق النار، مما يثير كثيراً من علامات الاستفهام حول الموقف الأمريكي في ظل عدوان إسرائيلي يتواصل على غزة للأسبوع الثاني والضفة الغربية، وقد خلف نحو 220 شهيداً على الأقل، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

الدعم الأمريكي لإسرائيل سبب فشل وقف إطلاق النار

وفي هذا السياق، قال الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية، إن فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن الدولي كان متوقعاً، لأن الولايات المتحدة هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل في جرائمها وفي كل ما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «وبالتالي لن تسمح واشنطن لمجلس الأمن بأي قرارات توقف إطلاق النار وتوقف العدوان في الوقت الحالي».

وقال «شعث»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب الموقف الأمريكي، يتطلب تحركاً عربياً عاجلاً وكاملاً لوقف الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أمام أعين العالم أجمع.

شعث لـ«الوطن»: إسرائيل تتصرف وكأنها حاكم المنطقة

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الخارجية على أن الحرب يمكن أن تستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، لأن إسرائيل تتصرف وكأنها الحاكم لهذه المنطقة، وترتكب الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 30 ألف عائلة مشردة الآن في غزة.

وشدد «شعث» مرة أخرى على أن إسرائيل لن توقف الحرب بدون موقف عربي في وجهها ووجه عدوانها، وبدون تحد لها، وبدون موقف عربي على الأقل واضح المعالم، وبدون مواقف حاسمة.

الحرب الإسرائيلية مرشحة للاستمرار بهدف «كسر الانتفاضة»

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل تتصرف بدعم أمريكي كامل، موضحاً أن مصلحة أمريكا الحليف القوي لإسرائيل، هو استمرار الحرب، لأن استمرارها الهدف منه كسر الانتفاضة الفلسطينية، وكسر حق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، وأيضاً إحباط عملية الذهاب إلى انتخابات.

ويرى «شعث» أن إفشال الانتخابات يأتي في إطار المؤامرة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بعد أن قرر الاحتلال منع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس من التصويت، ليتصاعد الأمر لاحقاً إلى «الجرائم الفاحشة» التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

مصادر: أمريكا تبرر عرقلة قرار وقف إطلاق النار

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة عللت موقفها برفض البيان المشترك المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته مساء أمس، بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية.

وأعدت مشروع البيان كل من الصين وتونس والنرويج، وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع البيان انتقد طرفي الصراع (فلسطين وإسرائيل).

وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع البيان يومي الاثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوا في المجلس، ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إصداره.