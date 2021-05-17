التعاون المصري الأوروبي: وجهات النظر بين السيسي وماكرون متطابقة

قال عبدالرحيم الخولي الأمين العام لمجلس التعاون المصري الأوروبي، إنّه نتيجة عمق وتنامي العلاقات بين الجانبين المصري والفرنسي، أصبح يكاد يكون هناك علاقات شخصية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتطابق وجهات النظر في الكثير من القضايا الإقليمية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والبلدين، وبالتالي يستمر التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وباريس.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون المصري الأوروبي، في تصريحات عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الرئيس السيسي يزور فرنسا نتيجة دعوة من إيمانويل ماكرون لحضور مؤتمرين، وهما تمويل الاقتصاديات الأفريقية والمساهمة في تدعيم المرحلة الانتقالية في دولة السودان، إلى جانب ذلك سيتم عقد قمة ثنائية بين السيسي وماكرون في الإليزيه، حيث ستتناول القمة جميع القضايا المشتركة التي تهم البلدين وجميع القضايا الإقليمية التي تهم منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي وكذلك التطرق إلى ما يهم المؤتمرين الذين يعقدان على التراب الفرنسي في هذه الأونة.

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون المصري الأوروبي، أنّ الرئيس السيسي أعطى أولوية لتعميق العلاقات الاستراتيجية مع جميع الدول الأفريقية خاصة السودان، إذ تربط مصر والسودان علاقة وطيدة وتاريخية لم تنفصل زادت متانتها في الفترة الأخيرة، إلى جانب ذلك المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان، ووقوف مصر معها حتى تنتهي هذه المرحلة وتتقدم إلى العالم كله بعد رفع العقوبات عنها، إذ كانت تسمى دولة داعمة للإرهاب، وبالتالي حرصت فرنسا على وجود الرئيس السيسي نفسه.