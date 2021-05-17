 التعليم العالي تخطط لمداهمة كيانات تعليمية وهمية خلال ساعات

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لضبط أي كيانات وهمية تعليمية تعمل على تقديم العملية التعليمية للطلاب بالمخالفة للتراخيص والإجراءات الواجب اتباعها وفقا للقانون، وتدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن منحها شهادات وهمية غير معترف بها من الجهات المعنية سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدا أنّ الوزارة وبتوجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضعت نصب عينيها منذ التأسيس القضاء على هذه الكيانات للمحافظة على مستقبل الطلاب.

عطا: الوزارة ليست مسؤولة عن تعامل الكيانات والطلاب.. وأغلقنا أكثر من 240 كيانا وهميا منذ عمل اللجنة

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه خلال الساعات القليلة المقبلة ستداهم لجنة الضبطية القضائية بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من الكيانات الوهيمة بمختلف المناطق والمحافظات، تدعي انتسابها للقطاعات التعليمية المختلفة وتزاول نشاط الخدمة التعليمية، لافتا إلى أنّ لجان الضبطية منذ إنشائها نجحت حتى الآن في مدهمة وضبط أكثر من 240 كيانا وهميا وغلقه أيضا، مع إحالة المسؤولين عنه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية بالمناطق الكائنة بها الكيانات لمداهمتها.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة والاستفسار بشأن الكيانات والأماكن والمؤسسات التعليمية للتأكد من اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، والاطلاع على الصفحات والمواقع الرسمية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، للتعرف على جميع المؤسسات المعتمدة وتتبع الوزراة، موضحا أنّ الوزارة غير مسؤولة عن الطلاب المنضمين للكيانات، خاصة في التعاملات المختلفة بينهم، وحذّرت الوزارة مرارا و تكرارا من الأمر، وتغلق أي كيان وهمي مخالف لتعليمات الحكومة فور رصده أو الإبلاغ عنه.