«الرئاسة الفلسطينية»: لا تنازل عن تحرير أراضينا.. ونواجه هجوما وحشيا

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطاع غزة يتعرض لهجوم وحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا «إننا نجحنا في إسقاط مشاريع الكيان الصهيوني في القدس الشرقية، كما أنه يجب على الأمة العربية أن تقف صفًا واحدًا لوقف هذا العدوان، وتقف وراء مطالب الرئاسة الفلسطينية من القيادة الأمريكية بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة».

وأضاف «أبو ردينة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هجوم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يتم باستخدام أسلحة أمريكية، والمؤامرة الكبرى على العالم العربي مازالت مستمرة وعواصمنا مستهدفة، موضحًا أن أوروبا تحاول وقف العدوان الإسرائيلي ولكنها لا تنجح بسبب دعم أمريكا للكيان الصهيوني، كما أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن تحرير أرضه من الكيان الصهيوني المحتل، كما أن الرئيس محمود عباس طلب من المبعوث الأمريكي وقف الاستيطان الإسرائيلي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسيطينية، على أنه لابد أن تضغط الدول العربية على أمريكا لكى يتم وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما أن الكيان الصهيوني يريد هدنة طويلة، لذلك يستمروا في العدوان على المدنيين وهم يريدون إجبار العرب على التنازل عن القدس طبقا لخطة ترامب، منوها إلى أن الرئيس الفلسطيني رفض خطة ترامب لأن القبول بها يعني نهاية القضية الفلسطينية، وهناك هجمة إسرائيلية غير مسبوقة.

وتابع: « هجمة إسرائيل يرافقها صمت دولي والغرب كله متحد مع المصالح الإسرائيلية فهدفه الرئيسي هو حماية المحتل، ولكن الصمود العربي الفلسطيني قادر على إنهاء مؤامرة الكيان الصهيوني، والشعب الفلسطيني يرغب في قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ولاتنازل عن حدود 67»، مطالبا الدول الغربية وأمريكا بتغيير سياستها تجاه إسرائيل والتوقف عن الدفاع عن جرائم المحتل، خاصة وأن موقف الكيان الصهيوني لن يؤدي إلى استقرار الشرق الأوسط.