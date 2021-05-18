لجنة كورونا تكشف موعد انكسار الموجة الثالثة.. وتوجه رسالة للمواطنين

كشفت مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن موعد انكسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا وانخفاض أعداد مصابي الفيروس مرة أخرى، قائلا إنّه من المتوقع انحسار أعداد الإصابات منتصف الشهر المقبل، ويجب على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم الشعور بالملل والضيق منها، لأنها ما زالت الحل الفعال لمواجهة هذا الفيروس.

الحاصل على لقاح كورونا عليه ارتداء الكمامات

وتابع المصدر لـ«الوطن»، أنّ الحاصلين على لقاح فيروس كورونا عليهم الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها الكمامة، لأن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يعطي مناعة للجسم لتخفيف حدة الأعراض، ويجعلها من قوية لبسيطة، ما يخفف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وكذلك الأطقم الطبية.

وأضاف المصدر أنّ مصر تشهد انفراجة قوية في لقاحات فيروس كورونا، ويجب على المواطنين التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، مشيرا إلى أنّ هناك فئات لها الأولوية في الحصول على اللقاح، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والأطفال والسيدات الحوامل، بينما المرضعات لا يسمح لهم باللقاح حتى هذا الوقت.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب للمستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح، أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، مشددة على أنّ تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.