طلب إحاطة لوزيري التموين والزراعة لتسعير المحاصيل الزراعية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والزراعة، بشأن وضع آلية لتسعير المحاصيل الزراعية، خاصةً وأن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد القومي، وتشهد اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال التوسع في الزراعات، أو وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تسعير المحاصيل الزراعية يقضى على السوق السوداء، ويساهم بصورة كبيرة في حل أزمة تؤرق الكثير من الفلاحين خلال العصور السابقة، خاصةً وأن هذه الأزمة تتجدد كل عام، ومع بداية حصد كل محصول، نجد هناك العديد من المطالبات للمزارعين بشأن الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وارتفاع تكاليف العمالة، مما ينعكس على عدم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح.

وطالب النائب أيمن محسب بتشكيل لجنة لتسعير المحاصيل الزراعية، على أن تضم ممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وممثلين عن الفلاحين، لاحتساب تكلفة إنتاج المحاصيل، ومن ثم يتم وضع هامش ربح مناسب للفلاح، لقطع الطريق على السوق السوداء وفى نفس الوقت لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في ظل عدم وجود دورة زراعية، والجهود الت تسعى إليها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الزراعة مقوم أساسي من مقومات الاقتصاد القومي، وملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المزارعين، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية ثابتة للتسعير تضم كافة المحاور وأطراف المنظومة.