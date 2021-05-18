استشاري جهازي هضمي: 80%من الأشخاص أصيبوا وتعافوا من كورونا دون علمهم

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، إن مبردات المياه تسبب نوعا من البكتيريا يتواجد في الماء، وقد يصيب الإنسان بالتهاب القشرة المخية والالتهاب الرئوي، لافتا إلى أن المياه المفلترة تحتوي على بكتيريا تسمى لجيرونيز تم اكتشافها في سبعينات القرن الماضي بواسطة الأمريكان، موضحا أنها تزيد أثناء استخدام التكييفات المبردة، مشددا على ضرورة تنظيف الفلاتر الموجودة في التكييف لأنها تؤذي صحة الإنسان.

وأضاف «منيسي» خلال استضافته في برنامج «الستات مابيعرفوش يكذبوا» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية منى عبد الغني، أنه لا يوجد دواء يقضي على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن دواء الريديمسفير هو الوحيد المضاد لكورونا لكن في الحالات الحرجة فقط، لافتا إلى أنه في علاج المراحل الأولية لكورونا يتم استخدام الأجسام المضادة.

ولفت استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، إلى أن نحو 80% من الأشخاص أصيبوا بكورونا دون علمهم، وتعافوا أيضا بدون علمهم، مؤكدا أن مدة الإصابة بالفيروس تصل إلى 10 أيام فقط ولكن قد يستمر المرض في نحو 20% من البشر أكثر من شهر.

وأشار استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقصر العيني، إلى أن الشخص المصاب بكورونا غير معدٍ بعد اليوم العاشر لكن من دخل العناية المركزة غير معدٍ بعد اليوم الـ20، موضحا أن الأطفال معرضون للإصابة بالكورونا ولكن 1 من كل 250 ألف منهم يدخل العناية المركزة.