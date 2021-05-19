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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:12 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
برج العذراء

برج العذراء

مواليد برج العذراء يميلون للتكفير كثيرًا، كما أنهم أشخاص لا يحون  الخيال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بالعمل في سرية وكتمان وعدم الزهو بنفسك وإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

 مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.

 

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